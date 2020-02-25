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За закрытие БелАЭС будут собирать подписи по всему Евросоюзу

В Литве создано «Движение против Островецкой АЭС», которое будет собирать во всех странах Евросоюза подписи под петицией за закрытие БелАЭС и запрет импорта произведенной на ней электроэнергии в ЕС.

Об этом во время рабочего визита в Минск заявил постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс, пишет tut.by.

По словам Ауштрявичюса, «Движение против Островецкой АЭС» организовано гражданами Литвы. Его почетным председателем является профессор Витаутас Ландсбергис.

— АЭС в Островце вызывает много беспокойства. Место для строительства было выбрано неудачно, то, как велось строительство, вызывало критику и беспокойство. Островецкая АЭС — это риск для региона, Европы и, возможно, для всего мира. Призываем гражданское общество в Беларуси также на это отреагировать, присоединиться к нашим петициям. Важно проявить солидарность и добиваться изменений к лучшему, не оставаться слепыми к тем проблемам, которые есть, — сказал Ауштрявичюс.
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