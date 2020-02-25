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В ЮАР десятки женщин с ВИЧ были стерилизованы против их воли

Десятки женщин ВИЧ были принуждены к стерилизации, родив детей в государственных больницах ЮАР, сообщает Associated Press.

По меньшей мере 48 женщин направили жалобы на "жестокой, бесчеловечное и унизительное обращение" в государственных больницах. Многие из них стали жертвами такого обращения в процессе родов.

Принудительную стерилизацию проводили в 15 больницах в 2002-2005 гг. Среди них госпитали крупнейших городов Йоханнесбурга и Дурбана.

В одной из жалоб приводится цитата женщины, которую вынудили подписать согласие на стерилизацию. Она спросила сестру, что за бумаги ей предлагается подписать, на что та ответила, что "вы, ВИЧ-инфицированные, не задаете вопросов, когда делаете детей. А теперь решили задать".

В некоторых случаях, женщин обманом вынуждали подписывать согласие.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ЮАР является одной из самых ВИЧ-инфицированных стран мира с 7 млн человек, которым поставлен этот диагноз. Таким образом, 19% всех людей с ВИЧ в мире живут именно в этой стране. 15% всех новых заболевших приходится на ЮАР.
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