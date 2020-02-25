В ЮАР десятки женщин с ВИЧ были стерилизованы против их воли

По меньшей мере 48 женщин направили жалобы на "жестокой, бесчеловечное и унизительное обращение" в государственных больницах. Многие из них стали жертвами такого обращения в процессе родов.





Принудительную стерилизацию проводили в 15 больницах в 2002-2005 гг. Среди них госпитали крупнейших городов Йоханнесбурга и Дурбана.





В одной из жалоб приводится цитата женщины, которую вынудили подписать согласие на стерилизацию. Она спросила сестру, что за бумаги ей предлагается подписать, на что та ответила, что "вы, ВИЧ-инфицированные, не задаете вопросов, когда делаете детей. А теперь решили задать".





В некоторых случаях, женщин обманом вынуждали подписывать согласие.





По данным Всемирной организации здравоохранения, ЮАР является одной из самых ВИЧ-инфицированных стран мира с 7 млн человек, которым поставлен этот диагноз. Таким образом, 19% всех людей с ВИЧ в мире живут именно в этой стране. 15% всех новых заболевших приходится на ЮАР.