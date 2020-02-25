+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Беларусь возглавила рейтинг самых пьющих стран

Организация "World Population Review" составила рейтинг стран по количеству ежегодного потребления алкоголя. Этот рейтинг возглавила Беларусь с потреблением 14,4 л чистого алкоголя на душу населения.

Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает 112.ua. Большинство стран, из десятки самых "пьющих", находится в Европе.  

  1. Беларусь (14,4 л на душу населения); 
  2. Литва (12,9 л на душу населения); 
  3. Гренада (11,9 л на душу населения); 
  4. Чехия (11,8 л на душу населения); 
  5. Франция (11,8 л на душу населения);
  6. Россия (11,5 л на душу населения); 
  7. Ирландия (11,4 л на душу населения); 
  8. Люксембург (11,4 л на душу населения); 
  9. Словакия (11,4 л на душу населения); 
  10. Германия (11,3 л на душу населения). 

При этом отмечается, что в 1,75 л водки находится около 300 мл чистого спирта, который учитывался в статистике. То есть в среднем один человек в Беларуси выпивает около 48 таких бутылок за год. 

В то же время, Министерство здравоохранения Беларуси опровергло эти цифры, а правительство страны ввело ограничение на производство, продажу и рекламу алкоголя.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы
Тацяна Грачанікава
Знай свою историю: 23 февраля
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru