Беларусь возглавила рейтинг самых пьющих стран
Организация "World Population Review" составила рейтинг стран по количеству ежегодного потребления алкоголя. Этот рейтинг возглавила Беларусь с потреблением 14,4 л чистого алкоголя на душу населения.
Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает 112.ua. Большинство стран, из десятки самых "пьющих", находится в Европе.
- Беларусь (14,4 л на душу населения);
- Литва (12,9 л на душу населения);
- Гренада (11,9 л на душу населения);
- Чехия (11,8 л на душу населения);
- Франция (11,8 л на душу населения);
- Россия (11,5 л на душу населения);
- Ирландия (11,4 л на душу населения);
- Люксембург (11,4 л на душу населения);
- Словакия (11,4 л на душу населения);
- Германия (11,3 л на душу населения).
При этом отмечается, что в 1,75 л водки находится около 300 мл чистого спирта, который учитывался в статистике. То есть в среднем один человек в Беларуси выпивает около 48 таких бутылок за год.
В то же время, Министерство здравоохранения Беларуси опровергло эти цифры, а правительство страны ввело ограничение на производство, продажу и рекламу алкоголя.
18:08 25/02/2020
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