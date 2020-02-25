Беларусь возглавила рейтинг самых пьющих стран

Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает 112.ua . Большинство стран, из десятки самых "пьющих", находится в Европе.





Беларусь (14,4 л на душу населения); Литва (12,9 л на душу населения); Гренада (11,9 л на душу населения); Чехия (11,8 л на душу населения); Франция (11,8 л на душу населения); Россия (11,5 л на душу населения); Ирландия (11,4 л на душу населения); Люксембург (11,4 л на душу населения); Словакия (11,4 л на душу населения); Германия (11,3 л на душу населения).





При этом отмечается, что в 1,75 л водки находится около 300 мл чистого спирта, который учитывался в статистике. То есть в среднем один человек в Беларуси выпивает около 48 таких бутылок за год.





В то же время, Министерство здравоохранения Беларуси опровергло эти цифры, а правительство страны ввело ограничение на производство, продажу и рекламу алкоголя.







