



За 2019 год белорусскую границу пересекло более 26 млн. человек. Стоит отметить, что зачастую жители европейских стран и дальнего зарубежья посещали Беларусь с туристической целью, а граждане стран-членов ЕАЭС – также и для транзита.





В количественном рейтинге посетителей Беларуси больше всего гостей приехало из сопредельной Литвы – около 888 тысяч граждан.





Вторая позиция за россиянами – более 683 тысяч человек, третья – у граждан Польши. Их побывало в нашей стране более 432 тысяч.





Отмечается, что с каждым годом существенно возрастает интерес к пересечению границы авиатранспортом. В сравнении с 2018-м число граждан, проследовавших самолетами, увеличилось на 16,3%, сообщает сайт Госпогранкомитета.





Ранее по данным Белстата, наибольшее число иностранных туристов в Беларусь всегда прибывало из России.









Как сообщал Thinktanks.by , Минск обеспечивает более половины поступлений в области туризма в общем объеме страны.





Объем экспорта туристических услуг Минска в 2018 году составил 121,9 млн долларов, темп роста к предыдущему году - 113%. Удельный вес Минска в общем объеме экспорта туруслуг достиг 54,3%