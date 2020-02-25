С 2017 года он отбывает наказание «в местах лишения свободы за совершение других преступлений».





Новые обвинения Газзаеву предъявили по статьям о незаконном хранении оружия и об убийстве в составе организованной группы, его арестовали на два месяца.





По данным следствия, Газзаев хранил и перевозил винтовку, из которой убили Япончика, и передал ее соучастникам преступления.





«В момент непосредственного совершения убийства [Газзаев] находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией», — утверждает СК.









В начале февраля СК сообщил о задержании Муртазы Шадании — также предполагаемого соучастника убийства Иванькова.





Роль Шадании заключалась в слежке за Иваньковым «для установления его образа жизни и выбора места убийства», полагает следствие.