+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Российский СК нашел второго подозреваемого по делу об убийстве Япончика

СК нашел второго предполагаемого соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик): как сообщает ведомство, это 39-летний Каха Газзаев.

С 2017 года он отбывает наказание «в местах лишения свободы за совершение других преступлений».

Новые обвинения Газзаеву предъявили по статьям о незаконном хранении оружия и об убийстве в составе организованной группы, его арестовали на два месяца.

По данным следствия, Газзаев хранил и перевозил винтовку, из которой убили Япончика, и передал ее соучастникам преступления.

«В момент непосредственного совершения убийства [Газзаев] находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией», — утверждает СК.


В начале февраля СК сообщил о задержании Муртазы Шадании — также предполагаемого соучастника убийства Иванькова.

Роль Шадании заключалась в  слежке за Иваньковым «для установления его образа жизни и выбора места убийства», полагает следствие.
Источник: meduza.io
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы
Тацяна Грачанікава
Знай свою историю: 23 февраля
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru