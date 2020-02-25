Коронавирус атакует: первые случаи подтверждены в Австрии и Хорватии





Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на издание Vecernji List.





"Во время заседания правительства мы получили информацию о первом пациенте с коронавирусом", - сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.





Он добавил, что заболел молодой человек из Загреба. Сообщается, что с 10 по 21 февраля он находился в Милане, административном центре региона Ломбардия, сейчас охваченного вспышкой коронавируса.





Сообщается, что мужчину изолировали в инфекционной больнице Загреба. Болезнь у него протекает в легкой форме.







