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Коронавирус атакует: первые случаи подтверждены в Австрии и Хорватии

В Хорватии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом нового типа.


Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vecernji List.

"Во время заседания правительства мы получили информацию о первом пациенте с коронавирусом", - сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Он добавил, что заболел молодой человек из Загреба. Сообщается, что с 10 по 21 февраля он находился в Милане, административном центре региона Ломбардия, сейчас охваченного вспышкой коронавируса.

Сообщается, что мужчину изолировали в инфекционной больнице Загреба. Болезнь у него протекает в легкой форме.


Положительный результат теста на коронавирус оказался у двух человек в Австрии. Сейчас они находятся в одной из больниц Инсбрука с повышенной температурой, сообщил губернатор федеральной земли Тироль Гюнтер Платтер.

Власти Тироля не предоставляют дополнительной информации о зараженных.

Известно, что обоим по 24 года, они жители Инсбрука, которые недавно также вернулись из итальянского региона Ломбардия.
"Белорусский партизан"
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