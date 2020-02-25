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Шок! В Бресте парень убил бабушку и пытался убить дядю

Вечером 16 февраля 19-летний молодой человек по месту жительства заманил в подвал свою 68-летнюю бабушку, где нанес ей несколько ударов ножом.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. 

После этого подозреваемый позвал в подвал своего 47-летнего дядю, которому попытался нанести удар топором в область головы, однако у него это не получилось, потому что потерпевший оказал активное сопротивление и вырвал из рук племянника топор.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство), ч.1 ст.14 и ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц) Уголовного кодекса. 

Предварительно парень пояснил, что мотивом совершения преступления послужило наличие давних конфликтных отношений. 

Все обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает СК
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