Женщина упала с 8-го этажа и выжила
Сотрудники МЧС спасли женщину, которая выпрыгнула с восьмого этажа в Минске.
Спасателям сообщили о ЧП очевидцы: около 11 часов утра во вторник они обратились в МЧС с информацией о том, что на улице Неманской в окне восьмого этажа стоит женщина.
"На место выехали работники МЧС, МВД и бригада скорой медицинской помощи (...). Когда работники МЧС стали поднимать автоколенчатый подъемник, чтобы с ней побеседовать, она вернулась в квартиру и закрыла окно", – пояснили в пресс-службе.
В это время внизу спасатели развернули специальную пневматическую подушку, которую используют именно для эвакуации людей с верхних этажей зданий. Сотрудникам МЧС удалось сделать это до того, как женщина снова открыла окно и прыгнула вниз.
"Прибывшая к месту бригада медиков совместно со спасателями осмотрела женщину на наличие видимых повреждений (...). Пострадавшая госпитализирована с предварительным диагнозом "ЧМТ", – сообщили в МЧС.
В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
Источник: sputnik.by
15:42 25/02/2020
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