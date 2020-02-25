+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Женщина упала с 8-го этажа и выжила

Сотрудники МЧС спасли женщину, которая выпрыгнула с восьмого этажа в Минске.


Спасателям сообщили о ЧП очевидцы: около 11 часов утра во вторник они обратились в МЧС с информацией о том, что на улице Неманской в окне восьмого этажа стоит женщина.

"На место выехали работники МЧС, МВД и бригада скорой медицинской помощи (...). Когда работники МЧС стали поднимать автоколенчатый подъемник, чтобы с ней побеседовать, она вернулась в квартиру и закрыла окно", – пояснили в пресс-службе.

В это время внизу спасатели развернули специальную пневматическую подушку, которую используют именно для эвакуации людей с верхних этажей зданий. Сотрудникам МЧС удалось сделать это до того, как женщина снова открыла окно и прыгнула вниз.


"Прибывшая к месту бригада медиков совместно со спасателями осмотрела женщину на наличие видимых повреждений (...). Пострадавшая госпитализирована с предварительным диагнозом "ЧМТ", – сообщили в МЧС.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы
Тацяна Грачанікава
Знай свою историю: 23 февраля
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru