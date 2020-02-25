Деньги девать больше некуда: зачем Гомелю флагшток за $658 000?

Проект по "благоустройству площади" будет стоить 1 459 797 рублей (более $657 000). Соответствующее объявление о закупке было Соответствующее объявление о закупке было размещено на сайте тендерных закупок 24 февраля. Заказчик — коммунальное унитарное дочернее предприятие "Управление капитального строительства города Гомеля" — взять эту немалую сумму собирается из местного бюджета.





Нетелефонный разговор

На что пойдут эти деньги? С этим и другими вопросами Еврорадио попыталось обратиться непосредственно к коммунальному предприятию. Однако начальник отдела организационно-информационного обеспечения Ирина Савицкая отказалась по телефону комментировать ситуацию: "Я же не знаю, вы журналист Европейского радио или человек не знаю откуда?" За комментарием Ирина Савицкая предложила приехать непосредственно к ней в Гомель. Спасибо, но далековато.





Работы уже начались

Первые сведения о проекте появились ещё в октябре прошлого года. Тогда появился тендер, который в итоге не был реализован. Об этом Еврорадио рассказал гомельский активист и руководитель урбанистической инициативы Smart Homel Евгений Меркис. Но внезапно 21 февраля на площади Ленина появилась строительная техника.





"Мы, недовольные горожане, дозвонились в субботу [22 февраля. — Еврорадио] на прямую линию облисполкома. Задали вопрос, почему нет тендера? И вот в понедельник появился новый тендер, из которого стала известна эта астрономическая сумма. Это, конечно, не только сам флагшток, но и благоустройство территории. Но по тем изображениям, которые можно увидеть в государственных СМИ, благоустройство будет сводиться к тому, что хорошую плитку заменят на более новую", — говорит Евгений Меркис.





Рядом уже есть три флагштока

На сайте petitions.by начался сбор подписей против установки в центре Гомеля флагштока. За несколько часов под заявлением уже подписались более 1000 человек.





"На центральной площади Гомеля, рядом с которой появится этот флагшток, и так уже есть три больших флагштока, на которых есть герб Гомеля, герб области и государственный флаг. Мы считаем, что тратить огромные деньги на такую ​​очень показушную идею — это просто глупость мирового масштаба", — добавляет Евгений Меркис.





Активисты обращают внимание, что этот объект не предусмотрен генпланом, а значит, его строительство должно проходить через общественное обсуждение, которого не было.





Урбанисты также будут готовить обращение в Комитет государственного контроля, чтобы ведомство проверило правовой статус этого объекта. По словам Евгения Меркиса, место, где собираются поставить новый флагшток, входит в охранные зоны историко-культурной ценности дворцово-паркового ансамбля.





"Возможно, городские власти попытаются прикрыться тем, что это благоустройство. Благоустройство согласно этому закону разрешено, но 60-метровый флагшток — это не благоустройство, это — не кустик посадить".





"По-богатому", почти как в столице

Как сообщает “Гомельская праўда”, гомельский флагшток будет на 10 метров меньше, чем сна площади Государственного флага в Минске. Размер полотнища гомельского флага составит 12х6 метров. Предполагается, что открытие объекта пройдёт в начале мая.