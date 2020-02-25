Елена Астапович. Съемки кинофильма закончены, выход в прокат ожидается осенью, сообщила корреспонденту Свабоды представительница киностудии

«Сначала будет представление на кинофестивалях, а только потом премьера. Это условия и правила фестивалей класса "А". Пока подаем заявки и не можем сказать, на каких фестивалях будет показан "Купала". Комментировать не будем, пока фестивали не отберут фильм».







Но кинокритик Тарас Тарналицкий посмотрел фильм дома у режиссера ленты Владимира Янковского.









«До публичного показа на отзывы наложено эмбарго, но могу сказать, что кремлевская пропаганда от показанного рванет с ужасной силой», - написал 22 февраля в своем Facebook кинокритик Тарас Тарналицкий.





Мы попросили Тараса все же рассказать о «Купале» подробнее.





«Нет желания догодить России, никто не сглаживает углов»

«Если посмотреть трейлер, то он противоречивый, - говорит Тарас. - Там нет угождения России, никто не сглаживает углов. Нет такого, что вот мы были под Россией и это было хорошо. Есть критический взгляд на то время, но не сказать, чтобы жесткий. Скорее, констатируется факт, что вот тогда, например, запрещали разговаривать на белорусском языке».





Первый отзыв (без спойлера) Тарас написал в своем Telegram-канале сразу после просмотра. Позже удалил и сослался на излишнюю нервозность «Беларусьфильма». Тарналицкий думает, что нервничать их заставило упоминание процедуры одобрения ленты Лукашенко.





«Купала» - это проект, созданный на грани самоотверженности





«Если вспомнить другие фильмы, на которые была государственный заказ, - и «Мы, братья», и «Следы на воде», - то согласие на то, чтобы их показать, давали чиновники, - говорит Тарас. - И все об этом знают не первый год. Но «Беларусьфильм» почему-то играет в игру, будто никто об этом не знает. А это только государственные СМИ о таком не пишут».





Режиссер «Купалы» Владимир Янковский, хотя и прожил всю жизнь в Минске, много работал с российским рынком как режиссер музыкальных клипов и кино. Спрашиваем, будет ли Янковскому трудно найти работу в России после «Купалы».





«Возможно, и будет, но я не могу точно ответить, - говорит Тарас. - Он знал, на что идет. Есть люди, которые отрабатывают деньги, а есть люди, которые жаждут результата, которые горят фильмом. Как им горел Андрей Кудиненко, когда снимал «Масакру» в 2010 году. Так горят независимые режиссеры. И в этом смысле "Купала" - проект, сделанный на грани самоотверженности съемочной команды, режиссера».





Тарас говорит, что кино ему точно понравилось. Придраться можно найти к чему всегда, но в фильме «Купала» есть почва для исторического и культурного диалога и дискуссий.







