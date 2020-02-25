На акцию по призыву известного блогера MozgON вышло несколько десятков человек. Прямую трансляцию ведет Белсат





Напомним, в Беларуси уже второй год подряд регулярно дорожает бензин. Только за неполные два месяца 2020 года бензин подорожал уже восемь раз.





Эксперты отмечают, что на фоне нерешенных трудностей с поставками нефти из России «Белнефтехим» может перейти на новую схему — автомобильное топливо будет дорожать несколько раз в неделю.