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Митинг у "Белнефтехима": белорусы возмущаются ростом цен на бензин

Белорусы пришли к офису компании "Белнефтехим" с вопросом - как формируются цены на топливо.

Митинг у "Белнефтехима": белорусы возмущаются ростом цен на бензин
На акцию по призыву известного блогера MozgON вышло несколько десятков человек. Прямую трансляцию ведет Белсат.

Напомним, в Беларуси уже второй год подряд регулярно дорожает бензин. Только за неполные два месяца 2020 года бензин подорожал уже восемь раз.

Эксперты отмечают, что на фоне нерешенных трудностей с поставками нефти из России «Белнефтехим» может перейти на новую схему — автомобильное топливо будет дорожать несколько раз в неделю.
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