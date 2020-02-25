Неожиданно: от коронавируса пострадало... белорусское издательство









Андрей Янушкевич. "Мы всей командой собирались ехать на Болонскую книжную детскую выставку в Италии, которая должна была проходить с 30 марта по 2 апреля. Уже были взяты билеты, но вчера из-за эпидемии коронавируса её перенесли на начало мая", — объясняет Еврорадио директор издательства





Он обращает внимание, что Болонская выставка — самый большой форум детской книги и иллюстраторов, второй в мире после Франкфуртской выставки.





"Я вообще не помню, чтобы белорусские издательства официально или полуофициально были на ней, — говорит издатель. — До Франкфурта и Лондона доезжали, до Болоньи — не слышал. Мы решили ехать, чтобы посмотреть, что сейчас в трендах, в каком направлении развивается детская книга в мире, соответственно — сделать выводы.





Возможно, мы уже могли бы заключить какие-то договорённости по изданию книг на белорусском языке. У нас уже было запланировано около пяти встреч с иностранными издательствами из Норвегии, Польши, Англии и так далее. А тут такой облом!"





Янушкевич надеется, что в мае выставка всё же состоится.









Напомним, в Италии на днях были зафиксированы вспышки коронавируса — более 220 больных сразу. Белорусские власти усилили контроль за теми, кто прибывает в нашу страну из Италии.