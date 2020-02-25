Неожиданно: от коронавируса пострадало... белорусское издательство
"Мы — первое белорусское издательство, которое пострадало от коронавируса", — такое объявление появилось утром 25 февраля на странице издательства "Янушкевич" в Фейсбуке.
"Мы всей командой собирались ехать на Болонскую книжную детскую выставку в Италии, которая должна была проходить с 30 марта по 2 апреля. Уже были взяты билеты, но вчера из-за эпидемии коронавируса её перенесли на начало мая", — объясняет Еврорадио директор издательства Андрей Янушкевич.
Он обращает внимание, что Болонская выставка — самый большой форум детской книги и иллюстраторов, второй в мире после Франкфуртской выставки.
"Я вообще не помню, чтобы белорусские издательства официально или полуофициально были на ней, — говорит издатель. — До Франкфурта и Лондона доезжали, до Болоньи — не слышал. Мы решили ехать, чтобы посмотреть, что сейчас в трендах, в каком направлении развивается детская книга в мире, соответственно — сделать выводы.
Возможно, мы уже могли бы заключить какие-то договорённости по изданию книг на белорусском языке. У нас уже было запланировано около пяти встреч с иностранными издательствами из Норвегии, Польши, Англии и так далее. А тут такой облом!"
Янушкевич надеется, что в мае выставка всё же состоится.
Напомним, в Италии на днях были зафиксированы вспышки коронавируса — более 220 больных сразу. Белорусские власти усилили контроль за теми, кто прибывает в нашу страну из Италии.
12:20 25/02/2020
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