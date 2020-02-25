В Беларуси введут аккредитацию медучреждений

"Мы создаем систему аккредитации медицинских учреждений. Эта система начнет создаваться в этом году, и в полном объеме она заработает с 1 января 2023 года согласно проекту нормативного акта", - сказал Караник журналистам во вторник в Минске.





Как пояснил министр, все медучреждения страны пройдут аккредитацию на соответствие базовым стандартам и ряду требованиям, которые охарактеризуют уровень оказания медпомощи.





Соответственно, продолжил глава Минздрава, если медучреждение не может оказывать специализированную помощь на должном уровне, то оно не будет аккредитовано на оказание данного вида помощи.





"Финансирование тех видов помощи, которые не прошли аккредитацию, из республиканского и местных бюджетов допускаться не будет", - подчеркнул Караник.





По словам министра, таким образом оказание специализированной медпомощи будет концентрироваться в тех центрах, где есть все необходимое оборудование и кадры, которые позволяют ее оказывать на современном и безопасном уровне.









Глава Минздрава также отметил, что предполагается проведение двух видов аккредитации: базовой и добровольной.





Базовая будет касаться государственных медучреждений. Добровольную аккредитацию смогут проводить как государственные медучреждения для подтверждения более высокого уровня, так и частные медицинские центры.