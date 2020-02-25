Полторы недели назад корреспондент « Комсомолки » была на севере Италии. Тогда из мер предосторожности была проверка в аэропорту. К каждому прилетевшему пассажиру - будь то взрослый или ребенок - люди в специальной защите подносили ко лбу загадочный прибор. Судя по всему, измеряли температуру. В самой же Венеции все было спокойно.





На открытии Венецианского карнавала все беззаботно гуляли по городу в карнавальных костюмах и масках. Сейчас там носят медицинские маски. А Венецианский карнавал завершен раньше срока. Некоторые города на севере Италии и вовсе закрылись на карантин.





Мы поговорили с белорусами, которые сейчас находятся в Италии, и узнали, есть ли паника среди людей и как местные переживают эпидемию.





- Моя работа связана с туризмом, и я часто бываю в Италии. Сейчас я отдыхаю в городе Беллуно - это в ста километрах от Венеции (регион Венето, где есть зараженные коронавирусом. - Ред.), - рассказывает минчанин Денис. - Недели две-три я хотел поездить по северу Италии, но от этой идеи уже отказался.





- Как обстановка в вашем городе?





- В этих горных регионах все спокойно, здесь особо никто не волнуется. В нашем городе людей в химзащите и масках я не видел. Полицейские тоже без масок. Но в городе закрылись музеи, кинотеатры, театры, отменили уличные мероприятия, людям рекомендуют находиться дома. А еще заметил, что в супермаркетах, которые открыли китайцы, резко стало меньше посетителей.









- Переживаете из-за сложившейся ситуации?





- У меня паники нет. Но разумные меры предосторожности я предпринимаю: стараюсь не ходить в места массового скопления людей. Например, не пошел на местный карнавал.





По словам Дениса, власти просят не паниковать. Но, судя по итальянским новостям, не у всех это получается.





- В одном городе люди скупили все продукты в магазине, на улице образовалась очередь, чтобы зайти в магазин. Прилавки пусты. Итальянцы шутят: можно определить, какие хорошие продукты в магазине, а какие нет. Хорошие скупают, а плохие оставляют на полке.





Из новостей Денис знает, что два венецианца заразились коронавирусом, при этом они не выезжали из Венеции.





Он также говорит, что найти нулевого пациента так и не удалось.





Вылет домой у Дениса не скоро. И в его планах съездить на юг страны.





- Там спокойно. Сейчас же в регионе Венето, где я нахожусь, до 1 марта все закрыто.





«С понедельника я работаю из дома»

- У нас на всю следующую неделю закрыли университеты в регионе Ломбардия. В маленьких городках, где проявился впервые вирус, карантин, - говорит гомельчанка Ольга, которая сейчас живет в Милане. - Народ, конечно, боится, но не сидит взаперти.





В Милане вот только Неделя моды прошла. Все работало, я на театральный спектакль ходила. Но ситуация меняется быстро. 24 февраля уже появились признаки паники. Закрыли кино и театры, в супермаркетах такое ощущение, что апокалипсис начался: полки пустые, народ сгребает всё.





Некоторые ходят, прикрываясь шарфами. Людей в масках немного, но их должны надевать те, кто простужен. Китайцев шарахаются некоторые, а в китайских ресторанах заметно меньше народу.





По телевизору нам круглосуточно рассказывают, сколько заразившихся, что все закрывают... Народ сходить с ума начинает. Хотя говорят, что на самом деле это не страшнее, чем серьезная простуда.









Приводили такие данные: от гриппа умерли 24 человека, от короновируса - два 78-летних и один онкобольной за 60 лет. То есть если человек не имеет каких-то серьезных заболеваний, то вероятность умереть очень мала.





На самом деле в Италии больше случаев, чем в других европейских странах, потому, что больше контролируют. Например, во Франции сделали 400 анализов на коронавирус, а в Италии - 3000. Кто ищет, тот найдет.





И почти все большие фирмы, в том числе и моя, решили по возможности работать из дома. С понедельника я тоже работаю из дома.