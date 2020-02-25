Двухмесячная малышка умерла в Лунинце

Несчастье в семье произошло 23 февраля. Вечером родители обнаружили, что лежащая в кроватке девочка не подает признаков жизни. Прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть ребенка.





Назначена судебно-медицинская экспертиза.





Известно, что семья благополучная, а умершая малышка была третьим ребенком.