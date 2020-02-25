Двухмесячная малышка умерла в Лунинце
Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти двухмесячной девочки
Несчастье в семье произошло 23 февраля. Вечером родители обнаружили, что лежащая в кроватке девочка не подает признаков жизни. Прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть ребенка.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Известно, что семья благополучная, а умершая малышка была третьим ребенком.
Источник: belta.by
10:19 25/02/2020
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