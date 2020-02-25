Oops! Только в Миорском районе 42 педагогам не доплатили за январь более 2 тысяч!
Комитет государственного контроля Витебской области выявил факты нарушений в начислении заработных плат работникам бюджетной сферы.
Об этом сообщил начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК региона Александр Каминский.
Напомним, с 1 января в Беларуси установлен новый порядок оплаты труда. Госконтроль провел мониторинг соблюдения законодательства по выплате заработной платы в бюджетных учреждениях.
"Мы организовали и горячую линию. Вопросы в основном касались того, что не была проведена разъяснительная работа, люди не знали, как производятся начисления в новых условиях. После общения с жителями проблемные вопросы были сняты", - сказал Каминский.
Тем не менее, в некоторых организациях Витебской области нашли факты недоплаты положенных работникам денег. В Миорском районе 42 педагогам необоснованно занизили зарплаты за январь - общая сумма составила более Br2 тыс. Недополученные деньги им возвращены.
Источник: belta.by
10:13 25/02/2020
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