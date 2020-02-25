







Решение Американского космического агентства NASA разрешить туристам посещение станции совпадает с планами администрации Дональда Трампа коммерциализировать развитие космической отрасли в США. Согласно планам NASA, прибыль от продажи туров в космос позволит частично покрывать расходы на текущую деятельность.





По информации, предоставленной NASA, трансфер космических туристов к МКС будет обеспечивать частный перевозчик. Скорее всего, под ним имеется в виду компания Илона Маска SpaceX.





35 тысяч долларов в сутки – это ориентировочная цена. Точная стоимость будет рассчитываться в зависимости от рыночной конъюнктуры, спроса и предложения.





Еще одно перспективное направление коммерческой деятельности NASA – продажа сувениров и предметов бижутерии, которые побывали в космосе. Также в NASA рассматривают возможность съемки рекламных роликов на орбите.





Критики NASA утверждают, что допуск туристов на Международную космическую станцию не будет иметь никакой пользы. Ежегодный бюджет МКС составляет от 3 до 4 миллиардов долларов. Поэтому доходы от коммерческих проектов не покроют сколько-нибудь существенной доли этих расходов.







