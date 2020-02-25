Об этом сообщает «Радио Свобода» ссылаясь на источники в администрации Государственной пограничной службы Украины.





Отмечается, что белорус (фамилия которого не называется) был наказан штрафом в размере 119 гривен (11 белорусских рублей в эквиваленте) за курение в пункте пропуска.





Однако через день после этого, при повторном въезде в Украину, он узнал, что за такое правонарушение ему запретили посещать Украину на три года, и обжаловал это в суде.





В свою очередь, Волынский окружной административный суд посчитал, что запрет на въезд за такое правонарушение «является чрезмерной и необоснованной в демократическом обществе».





Таким образом, суд признал незаконным решение Луцкого пограничного отряда о запрете белорусу въезда в Украину и обязал пограничников его аннулировать.