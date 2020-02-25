"Алло, милиция?" О чем минчане сообщают в милицию
Как работает оперативно-дежурная служба, насколько быстро милиционеры должны выезжать на вызов и зачем в каждой их радиостанции установлен GSM-модуль
Выяснили корреспонденты агентства «Минск-Новости».
Оперативно-дежурную службу (ОДС) неспроста называют сердцем милицейского подразделения: именно ее сотрудники руководят нарядами, обеспечивающими порядок в городе, принимают от граждан заявления, разбираются с задержанными. Служат там самые опытные милиционеры. Нередко от их слаженных действий зависит человеческая жизнь, а также то, будут ли по горячим следам раскрыты преступления, задержаны преступники. Именно поэтому в работе оперативных дежурных дорога каждая минута.
Старший инспектор-дежурный ОДС Октябрьского РУВД Сергей Краменский после инструктажа в 09:00 заступил на службу. В течение дежурных суток у него предусмотрено 4 часа на отдых — для этого есть отдельная комната. Почти за 20 лет службы офицер привык быть всегда начеку.
— В сутки поступает 120–140 заявлений и сообщений от граждан, — говорит он. — Их численность зависит от сезона, дня недели, времени суток и даже погодных условий. Больше всего сообщений в утренние и вечерние часы, в пятницу, выходные и праздничные дни.
Когда что-то случается, дежурный получает от сотрудника службы милиции «102» электронную карточку сообщения, в которой отображены все необходимые сведения: данные заявителя, что произошло и где. Затем он направляет к месту совершения правонарушения или преступления ближайший наряд.
— В радиостанциях сотрудников установлены GSM-модули, позволяющие в режиме реального времени на специальной электронной карте отслеживать местонахождение как пеших нарядов, так и автопатрулей, — продолжает рассказ майор милиции. — Если в сообщении гражданина имеются признаки совершенного преступления, то максимальное время, в течение которого приедут сотрудники, составляет 10 минут. Когда информация подтвердится, следственно-оперативную группу придется ожидать не более получаса. Время реагирования на правонарушения чуть больше — 25 минут. К месту ДТП, если нет пострадавших, сотрудники ГАИ должны прибыть не более чем за 40 минут.
Чаще всего заявители сообщают о распитии алкоголя в неустановленных местах, нетрезвых дебошах, семейно-бытовых конфликтах. Что касается преступлений, то в Октябрьском районе в основном совершаются кражи и хулиганства.
…Наше общение прервал патрульный наряд, доставивший в районное управление выпившего мужчину, который вел себя вызывающе неподалеку от железнодорожного вокзала. После оформления необходимых документов его поместили в одну из комнат для задержанных. К слову, в каждой из них установлены камеры видеонаблюдения — таким образом следят за поведением нарушителей порядка. По словам Сергея Краменского, порой иметь дело с мужчинами куда проще, чем с женщинами. Те более эмоциональны, сразу вспоминают о своих правах, напрочь забывая об обязанностях. Особенно если накануне перебрали со спиртным.
Многих переступивших черту закона граждан позже забирает конвой и отвозит в изолятор временного содержания или центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома. Изредка задержанных доставляют в Республиканский научно-практический центр психического здоровья.
— Недавно поступило сообщение: отец во время ссоры ранил сына ножом, — говорит офицер. — Мужчину задержали и доставили к нам. Однако его поведение явно указывало на то, что ему требовалась неотложная помощь врачей-психиатров. Медики отвезли подозреваемого в больницу, где его круглосуточно будет охранять конвой.
Справочно
Вызывая милицию, человек должен сообщить свои данные, назвать адрес, где было совершено преступление или правонарушение, четко сформулировать, что именно случилось.
Фото Павла Русака
Виктория Даревская
10:03 25/02/2020
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