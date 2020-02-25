"Алло, милиция?" О чем минчане сообщают в милицию





Оперативно-дежурную службу (ОДС) неспроста называют сердцем милицейского подразделения: именно ее сотрудники руководят нарядами, обеспечивающими порядок в городе, принимают от граждан заявления, разбираются с задержанными. Служат там самые опытные милиционеры. Нередко от их слаженных действий зависит человеческая жизнь, а также то, будут ли по горячим следам раскрыты преступления, задержаны преступники. Именно поэтому в работе оперативных дежурных дорога каждая минута.









Старший инспектор-дежурный ОДС Октябрьского РУВД Сергей Краменский после инструктажа в 09:00 заступил на службу. В течение дежурных суток у него предусмотрено 4 часа на отдых — для этого есть отдельная комната. Почти за 20 лет службы офицер привык быть всегда начеку.





— В сутки поступает 120–140 заявлений и сообщений от граждан, — говорит он. — Их численность зависит от сезона, дня недели, времени суток и даже погодных условий. Больше всего сообщений в утренние и вечерние часы, в пятницу, выходные и праздничные дни.









Когда что-то случается, дежурный получает от сотрудника службы милиции «102» электронную карточку сообщения, в которой отображены все необходимые сведения: данные заявителя, что произошло и где. Затем он направляет к месту совершения правонарушения или преступления ближайший наряд.





— В радиостанциях сотрудников установлены GSM-модули, позволяющие в режиме реального времени на специальной электронной карте отслеживать местонахождение как пеших нарядов, так и автопатрулей, — продолжает рассказ майор милиции. — Если в сообщении гражданина имеются признаки совершенного преступления, то максимальное время, в течение которого приедут сотрудники, составляет 10 минут. Когда информация подтвердится, следственно-оперативную группу придется ожидать не более получаса. Время реагирования на правонарушения чуть больше — 25 минут. К месту ДТП, если нет пострадавших, сотрудники ГАИ должны прибыть не более чем за 40 минут.





Чаще всего заявители сообщают о распитии алкоголя в неустановленных местах, нетрезвых дебошах, семейно-бытовых конфликтах. Что касается преступлений, то в Октябрьском районе в основном совершаются кражи и хулиганства.





…Наше общение прервал патрульный наряд, доставивший в районное управление выпившего мужчину, который вел себя вызывающе неподалеку от железнодорожного вокзала. После оформления необходимых документов его поместили в одну из комнат для задержанных. К слову, в каждой из них установлены камеры видеонаблюдения — таким образом следят за поведением нарушителей порядка. По словам Сергея Краменского, порой иметь дело с мужчинами куда проще, чем с женщинами. Те более эмоциональны, сразу вспоминают о своих правах, напрочь забывая об обязанностях. Особенно если накануне перебрали со спиртным.





Многих переступивших черту закона граждан позже забирает конвой и отвозит в изолятор временного содержания или центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома. Изредка задержанных доставляют в Республиканский научно-практический центр психического здоровья.









— Недавно поступило сообщение: отец во время ссоры ранил сына ножом, — говорит офицер. — Мужчину задержали и доставили к нам. Однако его поведение явно указывало на то, что ему требовалась неотложная помощь врачей-психиатров. Медики отвезли подозреваемого в больницу, где его круглосуточно будет охранять конвой.





Справочно





Вызывая милицию, человек должен сообщить свои данные, назвать адрес, где было совершено преступление или правонарушение, четко сформулировать, что именно случилось.





Фото Павла Русака







