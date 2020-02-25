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Первую в мире пересадку кисти руки от живого донора провели во Вьетнаме

Во вьетнамском военном госпитале №108 в Ханое хирурги впервые в мире успешно пересадили кисть руки от живого донора.


Об этом сообщает новостной интернет-портал VNExpress.

Как следует из материала издания, операция была проведена 21 января пациенту, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве еще в 2016 году.

Донором стал другой пациент с производственной травмой, у которого после повреждений локтя левой руки началась гангрена и встал вопрос об ампутации. Поскольку кисть практически не пострадала, врачи госпиталя провели переговоры с мужчиной и членами его семьи и получили согласие на донорство.

Операция по трансплантации продолжалась восемь часов, сообщил заместитель начальника госпиталя и его главный хирург Нгуен Тхе Хоанг, под руководством которого она и проводилась.

В течение месяца после операции новая кисть левой руки пациента, по словам хирурга, полностью прижилась.

"Пересадка кисти руки вообще сопряжена с множеством проблем в силу сложной структуры человеческой руки, а в этом случае нам приходилось принимать меры для предотвращения вторичного заражения гангреной, так как рука донора в районе локтевого сгиба была заражена. Да и ткани руки реципиента в точке присоединения трансплантата были практически мертвы 4 года. Но у нас все получилось ", - рассказал Нгуен Тхе Хоанг.
Oxu.az
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