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Хотевший развода муж едва не сжег жену в парикмахерской — жительница Полоцка не спешила с оформлением документов

Парикмахерскую с находившимися там женой и ее начальницей едва не сжег 39-летний полочанин, он облил помещение бензином, но женщины смогли вытолкать поджигателя и вызвать милицию.

Конфликт разгорелся из-за развода, инициатором которого был супруг. Для подачи заявления ему требовались определенные документы, за которыми он пришел к жене на ее работу в парикмахерскую и устроил скандал.

Через некоторое время разгневанный мужчина ушел домой, а супруга осталась на работе. Дома полочанин с горя напился, а затем взял канистру с бензином и отправился назад в парикмахерскую.

Там он грубо выставил клиенту и возобновил ссору с женой. Кроме того мужчина начал ломать мебель и стеллажи, а затем обливать их бензином. Этот шум услышала директор парикмахерской, которая бросилась на помощь своей подчиненной.

Вдвоем женщины пытались скрутить и вытолкать пьяного мужчину, при этом они крепко держали егоза руки, чтобы не позволить достать зажигалку и поджечь горючую жидкость.

Спустя некоторое время мужчина поддался женщинам и ушел из парикмахерской, а они вызвали милицию. Спустя несколько часов бойцы Департамента охраны задержали подозреваемого, который после такой бурной ссоры печальный блуждал по городу.

Экспертиза показала, что в выдыхаемых полочанином парах содержалось почти 1 промилле алкоголя. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Напомним, что в прошлом году в Чашникском районе сельчанин вылил в доме ушедшей от него к другому мужчине женщины несколько канистр бензина и поджег его. В результате взрыва паров бензина и пожара дом, принадлежащий колхозу, был уничтожен. Суд приговорил сельчанина к 5 годам лишения свободы.
Народные новости Витебска
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