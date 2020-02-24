Конфликт разгорелся из-за развода, инициатором которого был супруг. Для подачи заявления ему требовались определенные документы, за которыми он пришел к жене на ее работу в парикмахерскую и устроил скандал.





Через некоторое время разгневанный мужчина ушел домой, а супруга осталась на работе. Дома полочанин с горя напился, а затем взял канистру с бензином и отправился назад в парикмахерскую.





Там он грубо выставил клиенту и возобновил ссору с женой. Кроме того мужчина начал ломать мебель и стеллажи, а затем обливать их бензином. Этот шум услышала директор парикмахерской, которая бросилась на помощь своей подчиненной.





Вдвоем женщины пытались скрутить и вытолкать пьяного мужчину, при этом они крепко держали егоза руки, чтобы не позволить достать зажигалку и поджечь горючую жидкость.





Спустя некоторое время мужчина поддался женщинам и ушел из парикмахерской, а они вызвали милицию. Спустя несколько часов бойцы Департамента охраны задержали подозреваемого, который после такой бурной ссоры печальный блуждал по городу.





Экспертиза показала, что в выдыхаемых полочанином парах содержалось почти 1 промилле алкоголя. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.





Напомним, что в прошлом году в Чашникском районе сельчанин вылил в доме ушедшей от него к другому мужчине женщины несколько канистр бензина и поджег его. В результате взрыва паров бензина и пожара дом, принадлежащий колхозу, был уничтожен. Суд приговорил сельчанина к 5 годам лишения свободы.