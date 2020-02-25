Шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза" из кубиков Рубика продан на аукционе
В Париже на аукцион была выставлена картина французского уличного художника Франка Сламы "Мона Лиза", сделанная из кубиков Рубика, пишет Le Figaro.
Фото AFP
Слама, известный под псевдонимом Invader, создал Мону Лизу в 2005 году из 330 кубиков Рубика.
Лот был приобретен за 480 200 евро.
08:52 25/02/2020
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