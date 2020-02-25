Коронавирус в Китае: число жертв превысило 2600

За минувшие сутки скончался 71 человек. Подтверждены более 77,6 тысячи случаев заражения COVID-19.

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 77 658 человек, 2663 человека скончались. Об этом 25 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.





Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксировано 77 658 подтвержденных случаев заражения, из больниц были выписаны 27 232 человека, а общее число скончавшихся достигло 2663.