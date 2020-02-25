Коронавирус в Китае: число жертв превысило 2600
В Китае выросло число зараженных COVID-19
За минувшие сутки скончался 71 человек. Подтверждены более 77,6 тысячи случаев заражения COVID-19.
В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 77 658 человек, 2663 человека скончались. Об этом 25 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксировано 77 658 подтвержденных случаев заражения, из больниц были выписаны 27 232 человека, а общее число скончавшихся достигло 2663.
За последние сутки по всей стране были выявлены 508 новых случаев заражения, скончался 71 человек, из них 68 − в провинции Хубэй, пишет korrespondent.net
08:01 25/02/2020
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