Медики зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.





Газета South China Morning Post сообщает, что с 22 февраля власти Уханя ввели обязательный дополнительный 14-дневный карантин для всех выздоровевших пациентов после того, как в анализах некоторых из них снова был найден вирус.



