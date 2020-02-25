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Упс! В Китае зарегистрировано 195 случаев повторного заражения коронавирусом

Как пишет БЕЛТА, власти китайского Уханя через три часа после объявления отозвали уведомление об ослаблении мер по блокированию города.

Медики зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Газета South China Morning Post сообщает, что с 22 февраля власти Уханя ввели обязательный дополнительный 14-дневный карантин для всех выздоровевших пациентов после того, как в анализах некоторых из них снова был найден вирус.
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