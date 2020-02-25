Мощная песчаная буря из Сахары обрушилась на Канарские острова

В воскресенье авиарейсы на Канарах были отменены, отложены или перенаправлены в другие аэропорты из-за плохой видимости. Вечером рейсы возобновили во всех аэропортах, кроме Южного на Тенерифе.





Сейчас, согласно табло аэропортов, большинство рейсов аэропорта Гран-Канарии и Южного аэропорта Тенерифе задерживаются, аэропорта Фуэртевентура - задержаны практически все авиарейсы на прилет, но вылетает большая часть рейсов вовремя.





В субботу местные власти выпустили сообщение, в котором жителям рекомендовано оставаться дома, закрывать окна и избегать поездок.





Национальная погодная служба Испании заявила, что ветер до 120 км/ч может продолжиться и в понедельник. Эти сильные ветры ворвались на Канары плотным облаком песка из пустыни Сахары, находящейся в 500 километрах к востоку от островов.





Песчаная буря настолько велика, что видна из космоса, и спутниковые снимки показывают, как она поглощает острова у побережья северо-западной Африки.





В Тасарте, Гран-Канария из-за ветров затруднены паромные перевозки и борьба с лесными пожарами.





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Все рейсы в аэропортах островов были отменены в воскресенье





В воскресенье песчаная буря заставила отложить или отменить 822 рейса на Канары или из них, сообщил испанский оператор аэропортов Aena.





Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос поблагодарил в "Твиттере" соседние страны за солидарность.





Канарские острова - Тенерифе, Фуэртевентура, Гран-Канария, Лансароте и Пальма - пользуются популярностью у европейских туристов.





Температура на островах круглый год держится в среднем на уровне 20 градусов по Цельсию.





Что происходит с лесными пожарами?

Пожарные пытаются сдержать распространение пожаров на Гран-Канарии и Тенерифе, где в последние дни температура поднялась выше 30 градусов.





На юго-западе Гран-Канарии, недалеко от деревни Тасарте, пламя выжгло около 300 гектаров земли, что привело к эвакуации 500 человек.





В субботу сильный ветер не позволил сбрасывающим воду самолетам тушить пожары возле Тасарте.





На соседнем острове Тенерифе около 1000 местных жителей и туристов было эвакуировано в качестве меры предосторожности.





Педро Марин, глава местного правительства Тенерифе, назвал масштаб пожаров экстраординарным.