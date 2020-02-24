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ВОЗ: Мир должен подготовиться к возможной пандемии

Всемирная организация здравоохранения допускает, что эпидемия коронавируса COVID-19 может перерасти в мировую пандемию.

Об этом говорится в посте Twitter ВОЗ.

"Сейчас мы не наблюдаем неконтролируемое распространение коронавируса, мы не наблюдаем масштабной тяжелой заболеваемости или смертности. Имеет ли коронавирус потенциал, чтобы вызвать пандемию? Конечно. Она уже началась? По нашей оценке, еще нет", - говорится в посте.

Как сообщалось, по состоянию на 24 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2619 - летальные. Выздоровели уже 25360 человек.

За пределами Китая выявлено 2098 случаев в 29 странах мира. В странах Европы зарегистрирован 201 случай (Германия - 16; Франция - 12; Великобритания - 9; Италия - 224; РФ - 2; Испания - 2; Финляндия, Швеция и Бельгия по одному случаю).

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 зафиксировано не было.
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