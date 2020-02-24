



"Харви Вайнштейн, влиятельный кинопродюсер, который потерял авторитет из-за сексуальных преступлений, что привело к возникновению глобального движения (движения против сексуального насилия, известного как #MeToo - ред.), был признан виновным в действиях сексуального характера и изнасиловании", - говорится в сообщении.





В то же время Вайнштейн был оправдан по двум тяжелыми пунктам обвинения, за которые ему грозило заключение на срок от десяти лет вплоть до пожизненного.





В общей сложности против Вайнштейна официально предъявлены обвинения от десятков женщин. Для многих этот процесс стал переломным моментом в контексте движения #MeToo и решающим испытанием в подобных процессах привлечения к ответственности других влиятельных мужчин-за сексуальных домогательств на рабочем месте.





Как сообщалось, скандал вокруг Харви Вайнштейна прогремел в октябре 2017 года. О претензиях к кинопродюсеру заявили около 80 женщин, в том числе такие известные голливудские актрисы, как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Эшли Джадд, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.





По некоторым из этих случаев Вайнштейну предъявили обвинение. Он признал факты ненадлежащего поведения, однако отвергает обвинения в сексуальных действиях.





12 декабря 2019 года стало известно, что Вайнштейн достиг согласия с 30 жертвами и выплатит им в общей сложности $25 млн компенсации.