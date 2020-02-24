Присяжные признали Вайнштейна виновным в сексуальном насилии и изнасиловании
Жюри присяжных в Нью-Йорке признало голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения.
Об этом сообщает издание The New York Times.
"Харви Вайнштейн, влиятельный кинопродюсер, который потерял авторитет из-за сексуальных преступлений, что привело к возникновению глобального движения (движения против сексуального насилия, известного как #MeToo - ред.), был признан виновным в действиях сексуального характера и изнасиловании", - говорится в сообщении.
В то же время Вайнштейн был оправдан по двум тяжелыми пунктам обвинения, за которые ему грозило заключение на срок от десяти лет вплоть до пожизненного.
В общей сложности против Вайнштейна официально предъявлены обвинения от десятков женщин. Для многих этот процесс стал переломным моментом в контексте движения #MeToo и решающим испытанием в подобных процессах привлечения к ответственности других влиятельных мужчин-за сексуальных домогательств на рабочем месте.
Как сообщалось, скандал вокруг Харви Вайнштейна прогремел в октябре 2017 года. О претензиях к кинопродюсеру заявили около 80 женщин, в том числе такие известные голливудские актрисы, как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Эшли Джадд, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.
По некоторым из этих случаев Вайнштейну предъявили обвинение. Он признал факты ненадлежащего поведения, однако отвергает обвинения в сексуальных действиях.
12 декабря 2019 года стало известно, что Вайнштейн достиг согласия с 30 жертвами и выплатит им в общей сложности $25 млн компенсации.
21:22 24/02/2020
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