В соцсетях было размещено видео, на котором парень залазит в аквариум с рыбами в магазине «Алми». Инцидент произошёл в минувшую пятницу 21 февраля. Руководство магазина написало на него заявление в милицию, пишут "Сильные новости".









24 февраля парень сам пришёл в РОВД и рассказал, зачем нырял в аквариум.





Как оказалось, героем видео стал 23-летний житель Брагинского района. В тот день он сделал предложение руки и сердца девушке. Та в ответ выбросила кольцо в аквариум. Парень попросил продавца принести сачок, чтобы достать золотое украшение, но не дождавшись помощи, залез в воду. Странный поступок брагинчанина на видео снимала его девушка, сообщает УВД.





На парня составили административный протокол за мелкое хулиганство и дали штраф в две базовые величины.