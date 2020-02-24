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Сделал девушке предложение, а она не оценила. Стало известно, зачем парень прыгнул в аквариум в гомельском магазине

Парень, нырнувший в аквариум в магазине Гомеля, объяснил причины своего поступка.

В соцсетях было размещено видео, на котором парень залазит в аквариум с рыбами в магазине «Алми». Инцидент произошёл в минувшую пятницу 21 февраля. Руководство магазина написало на него заявление в милицию, пишут "Сильные новости".


24 февраля парень сам пришёл в РОВД и рассказал, зачем нырял в аквариум.

Как оказалось, героем видео стал 23-летний житель Брагинского района. В тот день он сделал предложение руки и сердца девушке. Та в ответ выбросила кольцо в аквариум. Парень попросил продавца принести сачок, чтобы достать золотое украшение, но не дождавшись помощи, залез в воду. Странный поступок брагинчанина на видео снимала его девушка, сообщает УВД.

На парня составили административный протокол за мелкое хулиганство и дали штраф в две базовые величины.
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