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Власти Турции затопят город с 12-тысячелетней историей

12 тысяч лет истории уйдёт под воду. В Турции на месте древнего города строят гидроэлектростанцию.

Проект близится к завершению. Уже в марте плотину намерены запустить. Это значит, что город Хасанкейф на реке Тигр исчезнет. А вместе с ним ещё почти 200 деревень и археологический памятник из четырёх тысяч пещер. На старте против проекта выступали историки и экологи. Из-за этого от него отказались европейские инвесторы. Но турецкие власти, несмотря на недовольство жителей, планы не изменили. Большинство жителей уже покинули свои дома, сообщает ОНТ
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