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"Белавиа" продолжает летать в Италию в штатном режиме

Авиакомпания "Белавиа" выполняет полеты в Италию в штатном режиме, сообщается на сайте авиаперевозчика.

"По ситуации на 24 февраля никаких запретов на выполнение полетов в города Италии нет. Мы выполняем полеты по маршрутам Минск-Милан-Минск и Минск-Рим-Минск, как и все авиакомпании мира, в штатном режиме", - отметили в "Белавиа".

Там также подчеркнули, что в связи с этим возврат билетов может осуществляться только в соответствии с правилами тарифа, по которым они были приобретались.

По последним данным, Италия вышла на третье место после Китая и Южной Кореи по количеству зараженных вирусом Covid-19. Там насчитывается 224 подтвержденных случая заражения, пятеро пациентов скончались, пишет "Интерфакс".
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