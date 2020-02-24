В декабре 2017 года старый корпус Лечкомиссии (клиники для высоких чиновников) недалеко от стадиона «Динамо» передали городу, а для президентской клиники построили новые корпуса за городом — под Ждановичами. С тех пор, оказывается, Александр Лукашенко так и не успел воспользоваться услугами центра.





The Village Беларусь выяснил, что упустил Лукашенко и что себе может позволить обычный беларус, если у него есть деньги и он захочет полечиться "по-президентски".



Что еще за центр?

На улице Красноармейской у ее пересечения с Ульяновской находился Республиканский клинический медицинский центр (РКМЦ) — его и называли Лечкомиссией. Здесь обслуживались высокопоставленные беларуские чиновники.





В конце 2017 года Совет Министров постановил, что здания медцентра перейдут в собственность города путем безвозмездной передачи. Часть зданий отошла ко 2–й городской клинической больнице, которая расположена по соседству; а старый красивый корпус по Красноармейской, 15 теперь стал поликлиникой для спецконтингента.





Новую больницу РКМЦ построили под Ждановичами, у южного берега водохранилища Дрозды. Центр оказывает около 350 видов помощи по 55 специальностям.









В декабре 2019–го Лукашенко признался, что ни разу в этой клинике еще не был:





— Пишут — «президентская больница»… Я в этой больнице ни разу не был! Поезжайте, посмотрите — обычная больница. Вы посмотрите, какое оборудование сегодня установлено в Боровлянах — президентская больница и рядом не стояла!





Правда, Лукашенко же говорил, что новый центр должен стать чуть ли не новой академией медицинских наук:





— Мы, построив компактный, небольшой медицинский центр, сэкономили порядка 400 млн евро. Вот и вся конспирология этого вопроса. Не скрою: была поставлена задача на базе этого центра создать суперсовременную больницу, где будут отрабатываться новейшие технологии.





Новая больница тоже только для чинуш?

Центр работает в соответствии с указом Лукашенко от 8 февраля 2018 года № 60-дсп «О Республиканском клиническом медицинском центре» и приложенным к нему Перечнем обслуживаемых лиц.





Гриф «дсп» означает «для служебного пользования» — перечень этих самых обслуживаемых лиц человеку со стороны узнать непросто. Из отчета Минздрава за 2018 год известно, что в этом списке около 6 тысяч человек, — перечень был установлен опять-таки закрытым постановлением Минздрава от 21 марта 2018 №29–дсп.





Незадолго до открытия центра Лукашенко говорил, что он строится не только для верных служителей вертикали: «Я подчеркиваю: по обслуживанию нашего населения, не только, как пишут или рассуждают, чиновников или государственных служащих, хотя не без этого».





Правда, Лукашенко считал, что услуги здесь будут доступны только для богатых людей:





— Если тебя не устраивает обслуживание в какой-то минской больнице, ты можешь прийти, заплатить деньги (поскольку не по месту будешь обслуживаться) и обслужиться здесь. Что, у нас мало богатых людей, которые сегодня готовы заплатить деньги и провести какие-то исследования, чтобы установить точный диагноз?





Но спустя два года он изменил точку зрения (или почитал прайс-лист):





— К президентской клинике закреплены несколько тысяч человек, при этом членов правительства среди них всего человек 20. Но даже если кто-то вообще не закреплен в ней — пожалуйста, приходите и лечитесь. Думаю, не те там деньги, чтобы волноваться…









И сколько там стоит обследование?

Сравним РКМЦ с другими государственными клиниками, а также с несколькими частными центрами. Цены в наших заведениях могут отличаться от того, гражданин какой страны обратился за помощью: беларус, из СНГ или иностранец из всего остального зарубежья.





Конечно, для беларусов все подешевле, а для иностранцев и СНГшников цены могут быть выше и в несколько раз. Мы возьмем цены для обычных беларусов.





МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА:





РКМЦ: от 139,02 руб.

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОНКОДИСПАНСЕР: от 144,28 руб.

«ЛОДЭ»: от 244,33 руб.

«АВИЦЕННА»: от 216 руб.





УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ:





РКМЦ: 30,89 руб.

ГКБ №6: 27,8 руб.

«ЛОДЭ»: 91,93 руб.

INVITRO: 41,72 руб.





ТРЕДМИЛ-ТЕСТ (ЭКГ С НАГРУЗКОЙ):





РКМЦ: 19,96 руб.

ГКБ №2: 33,95 руб.

«ЛОДЭ»: 26,67 руб.

«НОВАРИТМ»: 21,26 руб.





КОЛОНОСКОПИЯ:





РКМЦ: 80,29 руб.

ГКБ №1: 54,47 руб.

«ЛОДЭ»: от 77 руб.

«СЕДЬМОЕ НЕБО»: от 95 руб.





ГИНЕКОЛОГ, ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ:





РКМЦ: 25,71 руб.

ГКБ №5: до 29,14 руб.

«ЛОДЭ»: от 36 руб.

«НОРДИН»: от 36,9 руб.





МАММОПЛАСТИКА ЭНДОПРОТЕЗОМ (1 СТОРОНА):





РКМЦ: 252,9 руб.

ГКБ №4: 388,1 руб.

«ЛОДЭ»: от 800 до 1.250 руб.

«НОРДИН»: от 1.250 руб.





И как там обслуживание, что говорят?

Пропускная способность центра — 250 посещений в смену, в стационаре есть 100 коек, еще 12 — в реанимации. За два года работы центра через него прошли не только сотни чиновников, но и обычных беларусов.





Прошли и оставили свои отзывы. Положительных отзывов намного больше, чем отрицательных, пациенты не просто пишут «Все хорошо», но и хвалят конкретных врачей, называя их имена и фамилии.





Негативные отзывы, конечно, тоже есть, но тут ФИО врачей называют гораздо реже. Орфографию авторов сохраняем.









Оксана

Я осталась очень недавольна лечением врача маммолога Алексея В. Была операция, секторальная резекция МЖ (центральная зона), заплатила 258 руб., думала попала к профессионалам, ошибалась.





Остался грубый послеоперационный рубец с уплотнениями, сильно стянута и деформирована грудь. Послеоперационное наблюдение и лечение у данного врача отсутствует, пренебрежительное отношение, диагноз не подтвердился.





Владимир

Низкий поклон за высочайший профессионализм, проявленный при продолжительной и сложнейшей по своему исполнению операции замене аортального клапана сердца.





Восхищен этим примером высокого кардиохирургического мастерства и радуюсь блестящее проведенной операции. Я рад что в нашей стране есть такой замечательный врач, очень внимательный к больному он знает и любит свое дело и благодаря удивительному умению Александра Павловича была успешно проведена операция, соответствующая 21 веку.





Огромное спасибо за поддержку, оперативность и лечение, Вы совершили практически невозможное.





Elenaki

Две кровати, очень хорошие, широкие, удобные, матрасы отличные, белье чистое. На кровати лежало еще два полотенца, ночнушка и халат. Вот ночнушка и халат — это отдельная песня.





Возможно, по соображениям гигиены и стирки халаты должны быть именно фланелевые, но их вид явно возвращал в советское прошлое — бабушкина расцветка, размер, наверное, один — чтобы влез человек от 44 до 58. В своей одежде ходить не возбраняется, но на операцию надевали именно выданную одежку.





Завтрак, обед и ужин приносят в палату. Все упаковано в специальный контейнер, чтобы еда была теплой. Посуда фарфоровая. И еще один маленький штрих — вся посуда просто белая, типично ресторанный вариант, а вот чашки почему-то закуплены разномастные.





Еда вполне нормальная, я побыла на всех приемах пищи. Завтрак мне не понравился. Но это мое субъективное мнение — не могу я есть на завтрак гречку с огромной котлетой, пришлось ограничиться бутербродом и чаем.





Ирина

В клинику обратилась после продолжительного и безрезультатного лечения синовита коленного сустава в городской поликлинике и больнице Бреста. Доктор Петкевич Евгений Анатольевич предложил провести лечебно-диагностическую артроскопию.





Операция прошла хорошо. После операции прошло 14 дней, отек почти сошёл, через 1,5 года долгих мучений колено с хорошей динамикой идёт на поправку. Рубцы даже через такой короткий срок визуально крайне малы. Хочется сказать огромное спасибо доктору за его золотые ручки.





Оксана

Была на консультации у мамолога, диагностика слабая, врачи хамы, отношение пренебрежительное, платишь деньги и получаешь массу негатива, кого и как они лечат непонятно.





Гурьева Елена

Александр Павлович Шкет, заведующий отделением операционной кардиохирургии, является ангелом-хранителем нашей семьи. Дважды оперировал моего супруга (расслоение отдела аорты), сыну успешно проведена плановая операция Дэвида (протезирование корня аорты), считающаяся примером высокого кардиохирургического мастерства.





Огромное спасибо Вам за отзывчивость, за профессионализм, за то, что делаете практически невозможное.





Елена Николаевна

Скрининговое обследование Ужасно! Записаться сложно, на определённую дату. Время посещения врачей в разнобой, узи брюшной полости на 14.30, представьте с вечера уже ни глотка воды, вообще не понимаю как такую процедуру можно записывать на вторую половину дня, по гинекологии анализы делают не все, остальное за доп плату.





Короче для простого люда, не комфортно, не удобно, поверхностное обследование, причём за твои же не малые деньги. Хотя других водят по кабинетах без записей, с улыбочкой.....





Но это ж не простой человек. Ну и что, что ты освободил время, заплатил деньги, а в результате получил массу негатива. Короче, чушь, не стоит все это… Скрининговое обследование не рекомендую!





Ирина

Делала КТ с контрастированием. Огромное человеческое спасибо врачу рентгенологу Рудас Екатерине Владимировне и всей команде отделения РКТ за чуткое отношение и понимание состояния испуганного человека, который ждёт своего окончательного диагноза в коридоре клиники.





Светлые глаза и успокаивающий голос — это так важно всем, кто обращается за помощью! Спасибо не только за профессионализм, но и за человечность!









Елена

Обратилась за консультацией к врачу дерматологу высшей категории Сенаторовой Яне Валерьевне на платной основе. На приеме врач решала вопросы другого «более важного» пациента, все время отвлекаясь на звонки. В моей проблеме не стала разбираться, ответив возможно это ваша особенность, рекомендации и способов лечения я не получила, выписали ранозаживляющее средство Пантенол и отправили к психотератевту для принятия себя и смирения с проблемой.





Ужасное отношение к пациенту, для врача высшей категории такой уровень недопустим в учреждении такого уровня. Взять деньги и переложить ответственность на другого врача по сути не имеющего прямого отношения к данной проблеме. Выброшенные деньги, ужасный уровень.