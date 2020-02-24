Имейте ввиду: с 1 марта щука может обойтись очень дорого
Запрет на лов щуки начнет действовать с 1 марта в большинстве регионов Беларуси.
С 1 марта в большинстве регионов Беларуси (за исключением Витебщины) вводится запрет на лов щуки, который продлится по 15 апреля. В Витебской области запрет будет действовать с 9 марта по 25 апреля, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.
Охранные меры связаны с началом нереста.
Вылов щуки во время нерестового запрета влечет серьезную ответственность. За каждую незаконно добытую особь взыскивается вред в тройном размере – по 9 базовых величин (Br243). Может быть назначен и штраф в размере до 50 базовых величин.
Причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин влечет уголовную ответственность по ст.281 УК РБ и еще более суровые санкции.
17:03 24/02/2020
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