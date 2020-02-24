Минчане просят объяснить появление памятника основателю Dana Holdings

Предыстория

Если помните, на улице Стефании Станюты в Минске появился памятник cth,crjve бизнесмену Сретену Каричу. Он один из основателей бизнес-империи BK Group, в которую входит компания Dana Holdings, которая застраивает Минск жильем.





Памятник появился в закрытом коттеджном поселке на берегу Цнянского водохранилища. Это фигура с разведенными в сторону руками. На постаменте есть годы жизни Сретена Карича и родовой герб семьи.









Сейчас

А сейчас минчане просят объяснить мотивы появления этого памятника. Активисты составили петицию, в которой просят рассказать, кто инициировал установку «данного монументального произведения искусства», обосновать необходимость его установки, а также объяснить, на каком основании Минский городской исполнительный комитет все это согласовал.





На момент опубликования новости петицию подписали 811 человек. Через 7 дней она уйдет в Мингорисполком.



