Минчане просят объяснить появление памятника основателю Dana Holdings
Минчане создали петицию, в которой просят власти объяснить, почему в городе появился памятник одному из основателей бизнес-империи BK Group, в состав которой входит компания Dana Holdings.
Предыстория
Если помните, на улице Стефании Станюты в Минске появился памятник cth,crjve бизнесмену Сретену Каричу. Он один из основателей бизнес-империи BK Group, в которую входит компания Dana Holdings, которая застраивает Минск жильем.
Памятник появился в закрытом коттеджном поселке на берегу Цнянского водохранилища. Это фигура с разведенными в сторону руками. На постаменте есть годы жизни Сретена Карича и родовой герб семьи.
Сейчас
А сейчас минчане просят объяснить мотивы появления этого памятника. Активисты составили петицию, в которой просят рассказать, кто инициировал установку «данного монументального произведения искусства», обосновать необходимость его установки, а также объяснить, на каком основании Минский городской исполнительный комитет все это согласовал.
На момент опубликования новости петицию подписали 811 человек. Через 7 дней она уйдет в Мингорисполком.
Источник: citydog.by
16:48 24/02/2020
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