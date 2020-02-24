Жена не дает развод: полочанин чуть не сжег парикмахерскую

Сложные отношения между супругами привели к тому, что они решили развестись, причем инициатором выступил 39-летний муж. Для подачи заявления ему нужны были документы, которые он стал требовать у супруги, для чего пришел в парикмахерскую, где та работала.





Придя на работу к жене, мужчина устроил скандал, но документов так и не получил. После ссоры подозреваемый отправился домой, где решил выпить.





Разгорячившись алкоголем, полочанин решил вернуться к разговору с женой. Чтобы выглядеть более убедительным он прихватил с собой канистру с бензином.





Придя в очередной раз в парикмахерскую, мужчина в грубой форме выгнал оттуда клиентку, после чего начал ломать мебель, стеллажи и обливать все бензином. На шум из другого помещения выбежала директор заведения.









Вдвоем женщины начали выталкивать полочанина из парикмахерской, при этом, чтобы он не достал из кармана зажигалку, его крепко держали за руки. В итоге мужчина решил отправиться домой, а работницы парикмахерской обратились в милицию.





Подозреваемого удалось задержать сотрудникам Департамента охраны спустя несколько часов. Выяснилось, что все это время он блуждал по городу...





В отношении мужчины заведено уголовное дело.



