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Вывез тело в заброшенный дом: мужчина убил ребёнка за то, что тот плакал

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела об убийстве годовалого ребенка в Мядельском районе, сообщили в СК.

В сентябре прошлого года в милицию поступило сообщение об обнаружении в частном доме в одной из деревень Мядельского района тела годовалого мальчика. По подозрению в совершении убийства ребенка был задержан сожитель матери мальчика.
 
«В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Беларуси», — сообщили Sputnik в понедельник в СК. Расследование дела завершено, оно будет передано прокурору для направления в суд.

Следователи выяснили, что в день происшествия мать мальчика была в больнице, а ребенок находился дома с ее сожителем. В рамках расследования было установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал избивать ребенка, потому что тот плакал. Эксперты установили, что годовалого мальчика обвиняемый бил руками и ногами по голове и другим частям тела.

«А когда увидел ребенка без признаков жизни, решил скрыть совершенное преступление и тело ребенка в сумке перевез в пустующий дом в Мядельском районе», — сказали следователи.

Спустя несколько дней вернувшаяся мать мальчика стала узнавать, где находится ребенок. Сожитель сначала лгал о том, что ее сын находится у знакомых, однако потом сознался в содеянном.
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