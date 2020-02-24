В 17.35 под поезд Минск-Гомель попал 59-летний житель деревни Насыцк.





В 19.50 произошла трагедия в Гомельском районе. Недалеко от станции Кореневка под грузовой тепловоз попал 61-летний местный житель.





Около 22.30 в Держинском районе поезд Гродно-Гомель сбил 47-летнего минчанина, который решил перейти пути перед приближением поезда.





По всем трём фактам проводится проверка, сообщает МВД.



