Черный день БЖД: три человека за пять часов погибли под колёсами поездов
В прошедшую субботу 22 февраля в течение пяти часов произошло три несчастных случая с участием гомельских поездов.
В 17.35 под поезд Минск-Гомель попал 59-летний житель деревни Насыцк.
В 19.50 произошла трагедия в Гомельском районе. Недалеко от станции Кореневка под грузовой тепловоз попал 61-летний местный житель.
Около 22.30 в Держинском районе поезд Гродно-Гомель сбил 47-летнего минчанина, который решил перейти пути перед приближением поезда.
По всем трём фактам проводится проверка, сообщает МВД.
14:17 24/02/2020
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