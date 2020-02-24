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Евросоюз выделит €230 млн на борьбу с коронавирусом

Евросоюз решил выделить €230 млн на борьбу со вспышкой нового коронавируса.


Об этом сообщил в понедельник еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе.

"ЕС выделит около €230 млн, чтобы помочь глобальным усилиям по борьбе с коронавирусом", - сказал он.

Вспышка нового коронавируса окажет влияние на экономику Евросоюза, отметил Ленарчич, подчеркнув при этом, что пока рано говорить о конкретных цифрах, передает ТАСС.

Напомним, в то время, как в китайском Ухане вспышка коронавируса пошла на спад, в Италии она напротив только разгорается. Число заболевших приближается к 150, в связи с чем в стране предпринмаются беспрецедентные меры безопасности. 

В частности, досрочно завершился знаменитый Венецианский карнавал, модный дом Армани отказался от зрителей во время показа новой коллекции на Неделе моды в Милане, отменены до начала марта все футбольные матчи, закрыты на карантин регионы, где зафиксированы заболевшие.
"Белорусский партизан"
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