Евросоюз выделит €230 млн на борьбу с коронавирусом
Евросоюз решил выделить €230 млн на борьбу со вспышкой нового коронавируса.
Об этом сообщил в понедельник еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе.
"ЕС выделит около €230 млн, чтобы помочь глобальным усилиям по борьбе с коронавирусом", - сказал он.
Вспышка нового коронавируса окажет влияние на экономику Евросоюза, отметил Ленарчич, подчеркнув при этом, что пока рано говорить о конкретных цифрах, передает ТАСС.
Напомним, в то время, как в китайском Ухане вспышка коронавируса пошла на спад, в Италии она напротив только разгорается. Число заболевших приближается к 150, в связи с чем в стране предпринмаются беспрецедентные меры безопасности.
В частности, досрочно завершился знаменитый Венецианский карнавал, модный дом Армани отказался от зрителей во время показа новой коллекции на Неделе моды в Милане, отменены до начала марта все футбольные матчи, закрыты на карантин регионы, где зафиксированы заболевшие.
"Белорусский партизан"
12:26 24/02/2020
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