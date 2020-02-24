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Более 100 потерпевших: в суде рассматривается дело о визовых махинациях

Суд Центрального района Минска в понедельник начнет рассматривать уголовное дело в отношении жителя Гродно, который обвиняется в мошенничестве, связанном с получением польских виз


Аферу с получением виз раскрыли минские милиционеры. Оперативники установили, что несколько молодых жителей Гродно открыли в Минске фирму по регистрации визовых анкет в польское посольство. 

Деятельность строилась по принципу сетевого маркетинга: приводишь с собой друга, получаешь скидку на стоимость визы. Люди платили аванс наличными, с ними заключался договор, а когда они обнаружили, что анкеты не зарегистрированы на сайте консульства через два месяца, обратились в милицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"Фигуранту дела предъявлено обвинение в том, что путем обмана под предлогом осуществления электронной регистрации анкет и очереди для получения виз в консульстве Польши, заведомо не намереваясь и не имея реальной возможности выполнить принятые на себя обязательства, завладел денежными средствами на общую сумму 14 880 рублей", - сообщили Sputnik в понедельник в суде.

В качестве потерпевших по делу проходит более 100 человек, в обвинении говорится, ущерб причинен в особо крупном размере.
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