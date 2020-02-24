Россиян с крупной партией наркотиков задержали в Минске
В Минске задержали двух граждан России, которые приехали в нашу страну с целью распространения наркотиков.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, поступила оперативная информация, что 22- и 30-летний мужчины приехали в Минск на прошлой неделе.
Они сняли квартиру, где и были задержаны с привлечением спецподразделения «Алмаз».
У россиян изъят пакеты с психотропом массой 196 граммов. Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедоном.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в России задержанные уже привлекались к уголовной ответственности.
10:37 24/02/2020
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