Россиян с крупной партией наркотиков задержали в Минске

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, поступила оперативная информация, что 22- и 30-летний мужчины приехали в Минск на прошлой неделе.





Они сняли квартиру, где и были задержаны с привлечением спецподразделения «Алмаз».





У россиян изъят пакеты с психотропом массой 196 граммов. Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедоном.









Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в России задержанные уже привлекались к уголовной ответственности.