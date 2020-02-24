Все это время на плите горел газ, из крана текла вода, а в почтовом ящике собирались бумажки с неоплаченными коммунальными счетами, пишет belsat.eu





«Она была странной, но здоровалась в последние годы»

Обычный девятиэтажный дом в столичном спальном в микрорайоне Серебрянка. Почти три года назад в своей квартире умерла Татьяна Евменчик. Но никто не спохватился, что женщины нет. Уже сейчас соседи говорят, что последний раз ее видели то ли в июне, то в июле 2017 года. Неделю назад квартиру открыли и нашли в ней мумию. Из крана текла вода, на плите горел газ.





– Я от вас сейчас узнал об этом случае. Думаю, такая новость должна была разлететься по подъезду. Но никто не говорит об этом! Даже, когда собираемся покурить под подъездом. Единственное что неделю наверное назад с внуком ехал, видел, как стояли у подъезда машины МЧС. Но чтобы кого-то выносили – нет, такого не было, – говорит житель дома Константин.









По словам других жителей, в подъезде так много квартир, что трудно было услышать какой-то специфический запах. Особенно, если вы живете на разных этажах.





– Ничего не было слышно. Ну, может, что вода немного шумела там. А толку? Но сейчас голов полетит о-о-очень много в ЖЭС, это точно, – эмоционально говорит житель подъезда, где жила покойная.





Другие же отмечают, что умершая Татьяна была довольно закрытым человеком, ни с кем особо не поддерживала контакт.





– Я ее пьяной ни разу не видела, но она была странная. Было у меня с ней происшествие лет 7 назад. Выхожу к лифту, вижу боковым зрением, между этажами, какой-то костер в ведре. Спрашиваю, что она делает. А она отвечает: «Я землю жгу». Я в панике заскочила в лифт и постаралась об этой ситуации не вспоминать больше, – рассказывает соседка умершей по этажу.





Эта же женщина отмечает, что после смерти своей сестры Татьяна стала более вежливой. До того она никогда не здоровалась, не улыбалась. Ее поражает реакция коммунальных служб: если она просрочила оплату, должны были начислить огромную пеню.





С ней согласен и другой житель дома:





– Три года человек лежал и никому ничего не было нужно! – возмущается сосед. – Вон целый почтовый ящик забит. Моя соседка год назад ходила в расчетный центр, то ее обвинили, что она лазит в чужие ящики. Никому это не нужно, просто бросают бумаги в ящик.









Помимо обстоятельств смерти, жителей напугала горящая столько лет газовая плита.





– Если окна были закрыты, то странно, что ничего не взорвалось, – эмоционально рассказывает один из соседей.





Почему коммунальные службы не били тревогу?

Должны ли коммунальные службы бить тревогу, когда человек долго не оплачивает счета? Исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости Геннадий Калёнов говорит, что неуплата за коммунальные услуги еще не является тревожным знаком. Человек может по несколько месяцев не оплачивать коммунальные платежи по самым разным причинам, например, забывать или быть в отъезде.





– Обычно, когда человек долго не выходит на связь, тревогу начинают бить соседи. И тогда уже милиция или МЧС принимают меры. Службы ЖКХ занимаются другими вопросами: состоянием стен, подвалов, крыш, а взаимоотношения между людьми не в их компетенции.





Специалист напоминает, что для должников есть целый ряд мер – от пени и запрета выезда за границу до отчуждения квартиры.





Что будет с долгами сейчас? Это зависит от того, кто будет собственником квартиры после смерти Татьяны.





– Если у нее остались наследники, то долг за коммунальные счета перейдет к ним вместе с квартирой. Если квартира перейдет в государственное имущество, то государство должно погасить задолженность, – объясняет Геннадий Калёнов.





Местный ЖЭС пока не комментирует ситуацию.









Что известно о смерти Татьяны Евменчик?

Труп Татьяны нашли 14 февраля, когда у ее соседки снизу начало капать с потолка. Она связалась с ремонтниками, которые вскрыли квартиру и нашли высохшее тело Татьяны.





Последний раз живой ее видели летом 2017 года. С 1975 года семья Евменчик жила в этом доме на улице Плеханова. Мать умерла в 2013-м, сестра Светлана – в 2015-м. Потом Татьяна жила в квартире одна, родственников у нее, по словам соседей, не осталось.





Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту смерти женщины. Точная причина будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.