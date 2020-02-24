Как изменились жировки белорусов благодаря теплой зиме
Благодаря теплой погоде зимой белорусам удалось сэкономить. По результатам по отопительного сезона цифры в жировках изменятся, сообщает Белсат со ссылкой на СТВ.
Уже сейчас многие белорусы в своих жировках заметили некоторые изменения цен за отопление.
«Что касается двушки 48 метров с наличием зарегистрированных, то за январь 2019 года было начислено 17,93 руб., за январь 2020 года – 14,32 руб. Учитывая, что тариф повысился, но объем гигакалорий уменьшился за счет теплой зимы, экономия очевидна», – рассказала Татьяна Микулич, заместитель начальника управления по расчету ЖКУ филиала «Единый расчетно-справочный центр Минска».
В конце отопительного сезона делается перерасчет. Очевидно, что в этом году цифры в жировках по итогам зимы будут значительно меньше.
09:34 24/02/2020
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