Как изменились жировки белорусов благодаря теплой зиме

Уже сейчас многие белорусы в своих жировках заметили некоторые изменения цен за отопление.





«Что касается двушки 48 метров с наличием зарегистрированных, то за январь 2019 года было начислено 17,93 руб., за январь 2020 года – 14,32 руб. Учитывая, что тариф повысился, но объем гигакалорий уменьшился за счет теплой зимы, экономия очевидна», – рассказала Татьяна Микулич, заместитель начальника управления по расчету ЖКУ филиала «Единый расчетно-справочный центр Минска».





В конце отопительного сезона делается перерасчет. Очевидно, что в этом году цифры в жировках по итогам зимы будут значительно меньше.



