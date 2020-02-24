



"Две, три или четыре. Если же вы боитесь, как делают большинство мужчин, то должны довольствоваться одной. И мы говорили, лучше иметь, может быть, один тыл, а не два фронта. Человек должен подумать об этом. Но если он очень хороший человек, есть, скажем, у него достаточное состояние на две семьи, и он может выбирать правильно время, это же хорошо — чтобы женщины не оставались одинокими", — сказал Камиль-хазрат.







