Неплохо очень иметь 3 жены. Муфтий Татарстана высказался о многоженстве
Муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин на официальной странице ДУМ РТ в Instagram высказался о многоженстве. По его мнению, мужчины не должны боятся иметь несколько жен, сообщает "Аргументы и Факты".
"Две, три или четыре. Если же вы боитесь, как делают большинство мужчин, то должны довольствоваться одной. И мы говорили, лучше иметь, может быть, один тыл, а не два фронта. Человек должен подумать об этом. Но если он очень хороший человек, есть, скажем, у него достаточное состояние на две семьи, и он может выбирать правильно время, это же хорошо — чтобы женщины не оставались одинокими", — сказал Камиль-хазрат.
08:50 24/02/2020
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