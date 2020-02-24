Специалисты назвали ошибочно считающиеся полезными продукты









Медицинская информационная сеть перечислила шесть продуктов, которые принято считать полезными, но это заблуждение. Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют исключить их из рациона, пишет " ДНИ 24 ".





Эксперты констатировали, что йогурты значительно переоценены, особенно в кругу людей, придерживающихся здорового питания. Дело в том, что при производстве йогуртов применяются усилители вкуса, сахар и различные искусственные добавки, которые пагубно влияют на микрофлору кишечника.





Овсянка быстрого приготовления также не несет пользы для организма, "кашки-пятиминутки" содержат много сахара, такая пища может привести к воспалению поджелудочной железы. Овсяная каша бывает полезна только тогда, когда готовится из зерна и время приготовления, как правило, занимает час.





Манная каша также не входит в список полезных продуктов. В крупе практически нет белков и витаминов, а вот количество углеводов и крахмала в избытке, что грозит быстрому набору веса.





Следующими по списку стали макароны, которые содержат быстрые углеводы, что может привести к резкому скачку уровня сахара в крови. Однако эксперты подчеркнули, что изделия из твердых сортов пшеницы — исключение.





Белый шлифованный рис вреден для организма из-за способа обработки, во время которой уничтожаются полезные свойства продукта и остается крахмал. Для здорового питания подойдет бурый или красный нешлифованный рис. В список попали и пакетированные соки, которые содержат чрезмерное количество сахара.



