+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Специалисты назвали ошибочно считающиеся полезными продукты

Эксперты назвали шесть продуктов, которые не так полезны, как принято считать



Медицинская информационная сеть перечислила шесть продуктов, которые принято считать полезными, но это заблуждение. Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют исключить их из рациона, пишет "ДНИ 24". 

Эксперты констатировали, что йогурты значительно переоценены, особенно в кругу людей, придерживающихся здорового питания. Дело в том, что при производстве йогуртов применяются усилители вкуса, сахар и различные искусственные добавки, которые пагубно влияют на микрофлору кишечника.

Овсянка быстрого приготовления также не несет пользы для организма, "кашки-пятиминутки" содержат много сахара, такая пища может привести к воспалению поджелудочной железы. Овсяная каша бывает полезна только тогда, когда готовится из зерна и время приготовления, как правило, занимает час.

Манная каша также не входит в список полезных продуктов. В крупе практически нет белков и витаминов, а вот количество углеводов и крахмала в избытке, что грозит быстрому набору веса.

Следующими по списку стали макароны, которые содержат быстрые углеводы, что может привести к резкому скачку уровня сахара в крови. Однако эксперты подчеркнули, что изделия из твердых сортов пшеницы — исключение.

Белый шлифованный рис вреден для организма из-за способа обработки, во время которой уничтожаются полезные свойства продукта и остается крахмал. Для здорового питания подойдет бурый или красный нешлифованный рис. В список попали и пакетированные соки, которые содержат чрезмерное количество сахара.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы
Тацяна Грачанікава
Знай свою историю: 23 февраля
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА
Петр Рудковский
Навука - гэта ідэалогія? Адказ Гапавай


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru