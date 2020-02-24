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СМИ: Дмитрий Шепелев уже нашел новую работу после увольнения с Первого канала

Телеведущего Дмитрия Шепелева пригласили вести новое тв-шоу на популярном развлекательном канале. Источники сообщают, что новая программа не будет такой "желтой", какой была "На самом деле", пишет URA.RU.


Дмитрия Шепелева пригласили работать на телеканал "Пятница". По данным СМИ, в Останкино рассказали, что ведущий уже успел встретиться с генеральным директором "Пятницы" Николаем Картозия.

Несколько дней назад стало известно, что белорусский телеведущий написал заявление об уходе с главного федерального канала России. По словам телеведущего, его уход не был связан с конфликтами или какими-либо взаимными претензиями, сообщает телеканал "360".

Телеведущий пока не комментирует ситуацию своего возможного трудоустройства на развлекательном телеканале.
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