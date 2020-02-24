



Дмитрия Шепелева пригласили работать на телеканал "Пятница". По данным СМИ, в Останкино рассказали, что ведущий уже успел встретиться с генеральным директором "Пятницы" Николаем Картозия.





Несколько дней назад стало известно, что белорусский телеведущий написал заявление об уходе с главного федерального канала России. По словам телеведущего, его уход не был связан с конфликтами или какими-либо взаимными претензиями, сообщает телеканал "360".





Телеведущий пока не комментирует ситуацию своего возможного трудоустройства на развлекательном телеканале.



