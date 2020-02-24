Великобритания введет новые паспорта: будет похож на белорусский
Британское правительство решило изменить паспорт после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, сообщает Sky News.
По информации издания, уже с марта 2020 года власти начнут выдавать гражданам новые паспорта.
Новые паспорта в Великобритании будут выдавать поэтапно. Ожидается, что уже с середины 2020 года все паспорта будут синими и украшены цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.
08:28 24/02/2020
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