Великобритания введет новые паспорта: будет похож на белорусский

По информации издания, уже с марта 2020 года власти начнут выдавать гражданам новые паспорта.





Новые паспорта в Великобритании будут выдавать поэтапно. Ожидается, что уже с середины 2020 года все паспорта будут синими и украшены цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.







