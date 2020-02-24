Число жертв коронавируса в Китае превысило 2500
Число смертельных случаев в результате вызванного коронавирусом нового типа заболевания в Китае увеличилось до 2592, сообщает Госкомитет по делам здравоохранения КНР в понедельник, 24 февраля.
За сутки были зарегистрированы 150 смертей, 1846 человек покинули медучреждения.
Общее число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае составило 77150 человек. Успешно курс лечения прошли 24734 человека, пишет telegraf.by
Также сообщается, что число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Гонконге за выходные дни достигло 74 человек. Из них 60 остаются госпитализированными, 12 выписаны, два человека умерли.
Напомним, на сегодняшний день в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая китайского коронавирус COVID-19 не зафиксировано.
Премьер-министра Алексей Гончарук заявил, что правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине.
07:52 24/02/2020
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Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.