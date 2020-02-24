Число жертв коронавируса в Китае превысило 2500

За сутки были зарегистрированы 150 смертей, 1846 человек покинули медучреждения.





Общее число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае составило 77150 человек. Успешно курс лечения прошли 24734 человека, пишет telegraf.by





Также сообщается, что число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Гонконге за выходные дни достигло 74 человек. Из них 60 остаются госпитализированными, 12 выписаны, два человека умерли.









Напомним, на сегодняшний день в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая китайского коронавирус COVID-19 не зафиксировано.





Премьер-министра Алексей Гончарук заявил, что правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине.



