В Беларуси создается вторая Хатынь

14 января 1944 года на территории нынешнего Светлогорского района произошло страшное событие — в деревне Ола, где собрались люди из ближайших населённых пунктов, чтобы спрятаться в глухой деревушке от приближающегося фронта, фашисты сожгли и расстреляли 1758 человек, из них 950 детей. Это в 12 раз больше, чем в Хатыни (напомним, что в Хатыни было сожжено 149 человек, из них 75 детей).





Сохранилось немалое количество воспоминаний свидетелей трагедии в деревне Ола.





Из книги Сергея Голицына «Записки беспогонника»:





«…выходила дорога к деревне Ола, от которой до передовой считалось всего 1,5 километра.





Это была деревня в 20 дворов, затерянная среди лесов и болот Полесья. До ближайшей деревни Искра насчитывалось семь километров. Жители окрестных населенных пунктов кормили и поддерживали партизан, и за это гитлеровцы совершили свое страшное преступление. В то время в газете «Правда» было опубликовано сообщение комиссии по расследованию преступлений гитлеровцев о том, что в 1943 году (так у автора – прим.ред.) эсэсовцы неожиданно окружили деревни Искра, Мормаль и другие, названия их не помню. Арестовали всех жителей, всё больше женщин и детей, привели их в деревню Ола, затиснули в хаты, заперли двери, а хаты подожгли. Тех, которые пытались бежать через окна, расстреливали из пулеметов.





Когда наступающие части 48-й армии заняли эти места, то нашли горы обугленных трупов. Их похоронили на холме и поставили большой деревянный памятник. Я его видел.





Наша рота должна была через Олу построить дорогу. Мы решили провести ее не по прежнему низкому месту, а повыше, прямо по пожарищам хат. Стали разбирать остатки обугленных срубов, засыпать подполы, мостить полотно кирпичами от разрушенных печей.





Так уж повелось с начала войны, что солдаты в поисках картошки всегда залезали в подполы сожженных домов. Залезли и тут. И в одном из подполов обнаружили несколько обугленных трупов, в том числе и детский — лет шести — не то мальчика, не то девочки. Ноги, туго обвязанные онучами с лыковыми лапоточками, почему-то уцелели. Другие трупы превратились в груду обугленных костей, даже нельзя было сосчитать — сколько же народу тут погибло. Эти кости мы снесли к памятнику и похоронили вблизи него…»





На братской могиле воинов и жертв фашизма в 1958 году установлен памятник – традиционная скульптура солдата с венком.





После войны деревня Ола не возродилась. Останки погибших жителей, а также 495 воинов, погибших при освобождении этих мест захоронены в братской могиле. В память о той трагед ыл возведен крест.









Идея возведения мемориала на месте деревни Ола впервые возникла у почётного гражданина Светлогорска Изяслава Котлярова. Именно он и перечислил первую сумму денег на специально созданный благотворительный счёт. Однако годами идея создания мемориала двигалась ни шатко- ни валко, пока в декабре прошлого года во время встречи Александра Лукашенко с будущими медиками его не подняла студентка 6-го курса Гомельского медуниверситета Татьяна Романюк.





"Я родом из Светлогорского района, в моем районе до войны существовала деревня Ола. Сейчас на этом месте пустошь. Но мы знаем, что уже в следующем году будет начато строительство нового мемориального комплекса. Александр Григорьевич, просим вас поддержать нашу инициативу и принять участие в открытии этого комплекса, когда он будет построен".





Лукашенко поддержал и дело пошло. Гомельский облисполком уже показал, как будет выглядеть будущий мемориал и объявил сбор средств на его создание. 22 февраля на Гомельщине прошел субботник, средства от которого пойдут именно на создание этого комплекса.





«Мы живём, пока помним. Мы живы, пока нас помнят» – такими словами будет встречать посетителей мемориальный комплекс.













Как сообщают «Гомельские ведомости» , он будет состоять из пешеходного маршрута (бывшей улицы сожжённой деревни) протяжённостью 292 метра. Вдоль него будут установлены калитки и порталы – символы сожжённых домов. Центром комплекса станет звонница с набатным колоколом, который звучанием будет напоминать о страшной трагедии.



