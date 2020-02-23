Школьники в Полоцке выследили и сдали милиции педофила
В Витебске наградили лауреатов акции «Гражданское мужество». Среди обладателей премии УВД — полоцкие школьники, которые в апреле этого года устроили настоящую операцию и помогли поймать педофила.
Восьмиклассники средней школы №10 Полоцка Диана Сачек, Злата Дягель и Максим Бубнов получили награду из рук заместителя начальника УВД Сергея Завадского. Напомним, что весной трое школьниц гуляли возле Полоты и в зарослях кустарника заметили взрослого мужчину. У него на коленях сидела полуобнаженная малолетняя девочка. Подростки забили тревогу. Это спугнуло злоумышленника, который поспешил уйти.
Как сообщает сайт Город 214, девочки решили проследить за ним и пошли следом, позвав на помощь знакомых. Мальчишки присоединились и начали преследовать подозреваемого. Один из ребят позвонил отцу и рассказал о случившимся, а также попросил вызвать милицию. Все это время он сообщал по телефону, куда они следуют. В результате злоумышленника удалось задержать.
В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело, а позже правоохранители доказали его причастность к преступлению, совершенному в Минской области.
18:11 23/02/2020
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