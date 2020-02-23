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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

До 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 февраля. Из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Местами, а ночью по Брестской и Гомельской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный, ночью умеренный, временами порывистый, днем во многих районах - сильный порывистый. На большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем воздух прогреется до 3-9 градусов.
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