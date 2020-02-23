Московский таксист ограбил и переехал гражданку Беларуси
Преступление московский таксист совершил 22 февраля в Замоскворечье, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД по Москве.
Мужчина отнял у уроженки Беларуси паспорт и другие документы, отобрал мобильный телефон и через мобильное приложение перевел себе деньги. Затем он переехал ее на авто.
Женщина обратилась в полицию, однако поделиться деталями нападения не смогла, потому что была слишком пьяна. Ее состояние в данный момент устанавливают врачи.
Проводится проверка, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет REFORM.by
17:11 23/02/2020
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