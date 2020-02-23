Московский таксист ограбил и переехал гражданку Беларуси

Мужчина отнял у уроженки Беларуси паспорт и другие документы, отобрал мобильный телефон и через мобильное приложение перевел себе деньги. Затем он переехал ее на авто.





Женщина обратилась в полицию, однако поделиться деталями нападения не смогла, потому что была слишком пьяна. Ее состояние в данный момент устанавливают врачи.



